Ångmunstycke 40°, 045
Ångmunstycke med flatstråle 50°, för rengörings- och upptiningsarbeten med ångstråle - ex. tining av sand/ grus, avisning av byggmaterial och avkonservering av fordon. För spolrör med M18 gäng. Motsvarande med EASY!Lock heter 2114-0010
Ångmunstycke med flatstråle 50°, för rengörings- och upptiningsarbeten med ångstråle - ex. tining av sand/ grus, avisning av byggmaterial och avkonservering av fordon. För spolrör med M18 gäng. Motsvarande med EASY!Lock heter 2114-0010
Specifikationer
Tekniska data
|Munstycksstorlek ( )
|45
|Vinkel (°)
|40
|Anslutningsgänga
|M22 x 1,5