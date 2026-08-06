Munstycke med EasyLock anlutning. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, spolrör med M18 gänga behöver adapter 4111-0350. Storleken du behöver på munstycket avgörs av vattenflödet på maskinen. För litet hål ger ett för högt tryck tillbaka mot pumpen medan ett för stort hål gör att maskinen inte bygger upp rätt tryck. 070 passar de med ca 900l/h. Ersätter art nr 2885-0410