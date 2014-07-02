Ångmunstycke 40°, 070

Ångmunstycke med flatstråle 50°, för rengörings- och upptiningsarbeten med ångstråle - ex. tining av sand/ grus, avisning av byggmaterial och avkonservering av fordon. För spolrör med M18 gäng. Motsvarande med EASY!Lock heter 2114-0060