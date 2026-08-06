Adapter 1, M22 slang - EASY!Lock slang

Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändig M22 och utvändig EASY!Lock.

Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändig M22 och utvändig EASY!Lock.

Specifikationer

Tekniska data

Temperatur (°C) Max. 155
Max. tryck (bar) 300
Anslutningsgänga EASY!Lock
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
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