Adapter 3, M22 handtag - EASY!Lock spolrör
Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändig M22 och en utvändig EASY!Lock.
Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Eller om du vill ha en ny EASY!Lock rörensslang och sätta den på ditt gamla handtag. Adaptern har därmed en invändig M22 och en utvändig EASY!Lock.
Specifikationer
Tekniska data
|Temperatur (°C)
|Max. 155
|Max. tryck (bar)
|300
|Anslutningsgänga
|EASY!Lock
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
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