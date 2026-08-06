Adapter 4, 11mm hane/AVS - EASY!Lock handtag

Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändig EASY!Lock.

Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Går även att användas för förlängning av högtrycksslangar med 11 mm hane/AVS där du tänkt ansluta en EASY!Lock slang efter att förlänga med. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändig EASY!Lock.

Specifikationer

Tekniska data

Temperatur (°C) Max. 155
Max. tryck (bar) 300
Anslutningsgänga EASY!Lock
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
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