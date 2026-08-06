Adapter 5, M22 spolrör - EASY!Lock handtag

Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt men har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten.

Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt men har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten. Funkar om du har en M22 rörensslang och sätta den på ditt EASY!Force handtag. Adaptern är alltså utvändig M22 och invändig EASY!Lock.

Specifikationer

Tekniska data

Temperatur (°C) Max. 155
Max. tryck (bar) 300
Anslutningsgänga EASY!Lock
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
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