Adapter 7, M18 spolrör - EASY!Lock munstycke/tillbehör

Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, ytrengörare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning.

Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, ytrengörare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning. Adaptern är alltså invändig M 18 och utvändig EASY!Lock.

Specifikationer

Tekniska data

Temperatur (°C) Max. 155
Max. tryck (bar) 300
Anslutningsgänga EASY!Lock
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
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