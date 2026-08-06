Adapter 8, M18 tillbehör - EASY!Lock spolrör

Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, ytrengörare eller tvättborstar med M 18 gänga.

Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, ytrengörare eller tvättborstar med M 18 gänga. Adaptern är alltså utvändig M 18 och invändig EASY!Lock.

Specifikationer

Tekniska data

Temperatur (°C) Max. 155
Max. tryck (bar) 300
Anslutningsgänga EASY!Lock
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
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