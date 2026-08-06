Adapter BP
För anslutning av vatten till pumpar med invändig gänga. Anslutningsgänga: G1 (33,3 mm) till G1 (33,3 mm).
För anslutning av vatten till pumpar med invändig gänga. Anslutningsgänga: G1 (33,3 mm) till G1 (33,3 mm).
Egenskaper och fördelar
Kopplingsadapter
- Snabb anslutning av vattenledning med invändig gänga till en pump med invändig gänga.
Optimerad anslutningsgänga
- Säker tätning av adaptern utan tätningstejp eller liknande.
Installation utan verktyg.
- Anslutningen kräver inga verktyg.
Specifikationer
Tekniska data
|Storlek
|1" till 1"
|Storlek på gänga
|G1
|Diameter
|1″
|Färg
|Svart
|Mått (L × B × H) (mm)
|35 x 75 x 35
Standardutrustning
- Tillbehör i Kärcher PerfectConnect-serien
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Pumpar vatten från exempelvis cisterner, vattentank, vattendrag etc
- För trädgårdsbevattning från regntunna, cisterner eller brunnar, t.ex. med sprinklers.
- För tillförsel av bruksvatten till toaletter och tvättmaskiner.