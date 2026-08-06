Adapter BP

För anslutning av vatten till pumpar med invändig gänga. Anslutningsgänga: G1 (33,3 mm) till G1 (33,3 mm).

För anslutning av vatten till pumpar med invändig gänga. Anslutningsgänga: G1 (33,3 mm) till G1 (33,3 mm).

Egenskaper och fördelar
Kopplingsadapter
  • Snabb anslutning av vattenledning med invändig gänga till en pump med invändig gänga.
Optimerad anslutningsgänga
  • Säker tätning av adaptern utan tätningstejp eller liknande.
Installation utan verktyg.
  • Anslutningen kräver inga verktyg.
Specifikationer

Tekniska data

Storlek 1" till 1"
Storlek på gänga G1
Diameter 1″
Färg Svart
Mått (L × B × H) (mm) 35 x 75 x 35

Standardutrustning

  • Tillbehör i Kärcher PerfectConnect-serien
Användningsområden
  • Pumpar vatten från exempelvis cisterner, vattentank, vattendrag etc
  • För trädgårdsbevattning från regntunna, cisterner eller brunnar, t.ex. med sprinklers.
  • För tillförsel av bruksvatten till toaletter och tvättmaskiner.