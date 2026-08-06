ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er

Vridbar adapter för anslutning av EASY!Force spolhandtag och högtrycksslangar med M 22 x 1,5-anslutning

Specifikationer

Tekniska data

Temperatur (°C) Max. 155
Max. tryck (bar) 300
Anslutningsgänga EASY!Lock
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
Kompatibla maskiner
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