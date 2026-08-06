Additional handle for EASY!Lock spray lances

Extrahandtag för EASY!Lock spolrör.

Specifikationer

Tekniska data

Vikt (kg) 0,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
Mått (L × B × H) (mm) 100 / 60 / 250
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