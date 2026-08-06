Satsen med EasyFix Allround-golvrengöringsdukar innehåller tre olika dukar för hygienisk golvrengöring med ångtvätten. Den känsliga duken har minskad ånggenomsläpplighet, vilket är perfekt för ömtåliga, förseglade golv. Den ultraslipande duken har en högre andel slipande fibrer för särskilt enkel borttagning av envis smuts. Den slipande duken hjälper till att avlägsna smuts med slipande fibrer och ger utmärkt smutsupptagning med extra mjuka textildelar, till exempel när du torkar upp efter rengöring med den ultraslipande duken. Tack vare kardborresystemet kan dukarna enkelt och snabbt fästas på ångtvättens golvmunstycke: tryck bara golvrengöringsduken på EasyFix-golvmunstycket, så är du klar. Under arbetet förblir duken säkert på plats. Efter rengöring kan den använda duken avlägsnas från EasyFix-golvmunstycket utan att du behöver komma i kontakt med smutsen: trampa helt enkelt på fotfliken på duken och dra golvmunstycket uppåt och bort från den.