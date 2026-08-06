Anslutningsadapter för pumpar (axial/radial) G2

Anslutningsadaptern PerfectConnect (axiell/radiell) ansluter Kärcher-pumpar med G1 invändig gänga till vattenanslutningar och tillbehör från andra tillverkare, samt äldre Kärcher-tillbehör.

Med hjälp av anslutningsadaptern kan en pump med invändig gänga snabbt och lätt anslutas till en vattenanslutning med invändig gänga – på både sugsidan eller trycksidan. Idealisk för anslutningsgängor G1 (33,3 mm) till G1 (33,3 mm). På ena sidan av adaptern finns det en standard G1-gänga med en axialtätningsprincip (serienummer [2] på produkten). På andra sidan finns det en standard G1-gänga med en radiell tätningsprincip (serienummer [1] på produkten). Den radiella tätningsprincipen PerfectConnect i BP-tillbehör säkerställer exceptionellt lätt montering och mycket pålitlig tätning vilket garanterar problemfri användning av pumpen. På detta sätt kan både tillbehör från andra tillverkare och äldre Kärcher-tillbehör (serienummer [2]) kan anslutas till Kärcher-pumpar med den radiella tätningsprincipen (serienummer [1]). Vidare kan radiella tätningstillbehör ur PerfectConnect-serien från Kärcher (serienummer [1]) anslutas till alla konventionella axialtätningspumpar (serienummer [2]).

Egenskaper och fördelar
Anslutningsadapter
  • Snabb anslutning av vattenledning med invändig gänga till en pump med invändig gänga.
Optimerad anslutningsgänga
  • Säker tätning av adaptern utan tätningstejp eller liknande.
Verktygslös montering
  • Anslutningen kräver inga verktyg.
Specifikationer

Tekniska data

Storlek på gänga G1
Färg Svart
Mått (L × B × H) (mm) 36 x 72 x 36

Standardutrustning

  • Tillbehör i Kärcher PerfectConnect-serien
Användningsområden
  • Pumpar vatten från exempelvis cisterner, vattentank, vattendrag etc
  • För trädgårdsbevattning från regntunna, cisterner eller brunnar, t.ex. med sprinklers.
  • För tillförsel av bruksvatten till toaletter och tvättmaskiner.