Med hjälp av anslutningsadaptern kan en pump med invändig gänga snabbt och lätt anslutas till en vattenanslutning med invändig gänga – på både sugsidan eller trycksidan. Idealisk för anslutningsgängor G1 (33,3 mm) till G1 (33,3 mm). På ena sidan av adaptern finns det en standard G1-gänga med en axialtätningsprincip (serienummer [2] på produkten). På andra sidan finns det en standard G1-gänga med en radiell tätningsprincip (serienummer [1] på produkten). Den radiella tätningsprincipen PerfectConnect i BP-tillbehör säkerställer exceptionellt lätt montering och mycket pålitlig tätning vilket garanterar problemfri användning av pumpen. På detta sätt kan både tillbehör från andra tillverkare och äldre Kärcher-tillbehör (serienummer [2]) kan anslutas till Kärcher-pumpar med den radiella tätningsprincipen (serienummer [1]). Vidare kan radiella tätningstillbehör ur PerfectConnect-serien från Kärcher (serienummer [1]) anslutas till alla konventionella axialtätningspumpar (serienummer [2]).