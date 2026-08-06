Anslutningsadapter för pumpar (axial/radial) G2
Anslutningsadaptern PerfectConnect (axiell/radiell) ansluter Kärcher-pumpar med G1 invändig gänga till vattenanslutningar och tillbehör från andra tillverkare, samt äldre Kärcher-tillbehör.
Med hjälp av anslutningsadaptern kan en pump med invändig gänga snabbt och lätt anslutas till en vattenanslutning med invändig gänga – på både sugsidan eller trycksidan. Idealisk för anslutningsgängor G1 (33,3 mm) till G1 (33,3 mm). På ena sidan av adaptern finns det en standard G1-gänga med en axialtätningsprincip (serienummer [2] på produkten). På andra sidan finns det en standard G1-gänga med en radiell tätningsprincip (serienummer [1] på produkten). Den radiella tätningsprincipen PerfectConnect i BP-tillbehör säkerställer exceptionellt lätt montering och mycket pålitlig tätning vilket garanterar problemfri användning av pumpen. På detta sätt kan både tillbehör från andra tillverkare och äldre Kärcher-tillbehör (serienummer [2]) kan anslutas till Kärcher-pumpar med den radiella tätningsprincipen (serienummer [1]). Vidare kan radiella tätningstillbehör ur PerfectConnect-serien från Kärcher (serienummer [1]) anslutas till alla konventionella axialtätningspumpar (serienummer [2]).
Egenskaper och fördelar
Anslutningsadapter
- Snabb anslutning av vattenledning med invändig gänga till en pump med invändig gänga.
Optimerad anslutningsgänga
- Säker tätning av adaptern utan tätningstejp eller liknande.
Verktygslös montering
- Anslutningen kräver inga verktyg.
Specifikationer
Tekniska data
|Storlek på gänga
|G1
|Färg
|Svart
|Mått (L × B × H) (mm)
|36 x 72 x 36
Standardutrustning
- Tillbehör i Kärcher PerfectConnect-serien
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Pumpar vatten från exempelvis cisterner, vattentank, vattendrag etc
- För trädgårdsbevattning från regntunna, cisterner eller brunnar, t.ex. med sprinklers.
- För tillförsel av bruksvatten till toaletter och tvättmaskiner.