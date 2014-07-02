Anslutningssats av premiummodell för anslutning av 3/4"-vattenslangar (19 mm) till trädgårds- och högtryckspumpar för hushållsanvändning med hjälp av ett praktiskt klicksystem. Anslutningssats utformad för ökad vattengenomströmning, lämplig för alla nämnda pumpar med anslutningsgänga på 1" (33,3 mm).