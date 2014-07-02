Anslutningssats premium
Anslutningssats för 3/4” vattenslangar till pumpar med 1”-anslutningsgänga. För förhöjd flödesmängd.
Anslutningssats av premiummodell för anslutning av 3/4"-vattenslangar (19 mm) till trädgårds- och högtryckspumpar för hushållsanvändning med hjälp av ett praktiskt klicksystem. Anslutningssats utformad för ökad vattengenomströmning, lämplig för alla nämnda pumpar med anslutningsgänga på 1" (33,3 mm).
Egenskaper och fördelar
Stor diameter
- För ökat vattenflöde
Inkluderar kranadapter
- För snabb anslutning av kopplingen och pumpen
Praktiskt klicksystem
- Underlättar anslutning av slangarna till pumpen
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Gul
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|84 x 59 x 59
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- För trädgårdsbevattning från regntunna, cisterner eller brunnar, t.ex. med sprinklers.
- För tillförsel av bruksvatten till toaletter och tvättmaskiner.