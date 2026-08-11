Avkalkningspatron till SC 1 Upright
Avkalkningspatron till SC 1 Upright ångtvätt. Sätt enkelt in den i färskvattentanken – och klart! Avkalkar effektivt och snabbt.
Patron in, kalk ut. Avkalkningspatronen säkerställer automatisk och kontinuerlig avkalkning. Ångtvättens teknik skyddas pålitligt mot kalkavlagringar, vilket förlänger enhetens livslängd. Det rekommenderas att byta patronen efter 4 månader eller efter ett totalt vattenanvändande på 15 liter. Patronen kan enkelt kasseras i hushållsavfallet.
Egenskaper och fördelar
Skyddar ångtvättens teknik från kalkavlagringar.
- Stöder ångtvättens långvariga prestanda.
Enkelt och snabbt patronbyte
- Byt ut patronen och börja ångrengöra.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|74 x 54 x 36
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Användningsområden
- Avkalkningsmedel för Kärchers ångtvättar