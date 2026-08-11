Patron in, kalk ut. Avkalkningspatronen säkerställer automatisk och kontinuerlig avkalkning. Ångtvättens teknik skyddas pålitligt mot kalkavlagringar, vilket förlänger enhetens livslängd. Det rekommenderas att byta patronen efter 4 månader eller efter ett totalt vattenanvändande på 15 liter. Patronen kan enkelt kasseras i hushållsavfallet.