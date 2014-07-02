Bilmunstycke, ID 35, 90 mm
Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.
Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Antal (Del(ar))
|1
|Bredd (mm)
|90
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|240 x 130 x 100
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Användningsområden
- Speciellt utformad för noggrann invändig fordonsrengöring