Bilmunstycke, ID 35, 90 mm

Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.

Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.

Specifikationer

Tekniska data

Nominell standardbredd (DN) ( ) ID 35
Antal (Del(ar)) 1
Bredd (mm) 90
Färg Svart
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 240 x 130 x 100
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Användningsområden
  • Speciellt utformad för noggrann invändig fordonsrengöring