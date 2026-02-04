Biltilbehörsset

Med biltillbehören för våra batteridrivna dammsugare VC 4, VC 6 och VC 7 rengör du fordonets interiör på ett ögonblick.

Få rent bilens interiör med biltillbehörssatsen för vår batteridrivna dammsugare VC 4, VC 6 och VC 7. Det breda möbelmunstycket möjliggör snabb och effektiv rengöring av möbeltyger och säten i bilen. Den flexibla förlängningsslangen är idealisk för rengöring av ställen som är svåra att komma åt, t.ex utrymmet mellan sätena.

Egenskaper och fördelar
Flexibelt fogmunstycke
Flexibel förlängningsslang
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,7
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
  • Fordonsinteriör
  • Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)
  • Bilsäten