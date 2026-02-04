Biltilbehörsset
Med biltillbehören för våra batteridrivna dammsugare VC 4, VC 6 och VC 7 rengör du fordonets interiör på ett ögonblick.
Få rent bilens interiör med biltillbehörssatsen för vår batteridrivna dammsugare VC 4, VC 6 och VC 7. Det breda möbelmunstycket möjliggör snabb och effektiv rengöring av möbeltyger och säten i bilen. Den flexibla förlängningsslangen är idealisk för rengöring av ställen som är svåra att komma åt, t.ex utrymmet mellan sätena.
Egenskaper och fördelar
Flexibelt fogmunstycke
Flexibel förlängningsslang
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,7
Användningsområden
- Fordonsinteriör
- Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)
- Bilsäten