Få rent bilens interiör med biltillbehörssatsen för vår batteridrivna dammsugare VC 4, VC 6 och VC 7. Det breda möbelmunstycket möjliggör snabb och effektiv rengöring av möbeltyger och säten i bilen. Den flexibla förlängningsslangen är idealisk för rengöring av ställen som är svåra att komma åt, t.ex utrymmet mellan sätena.