Blåsadaptersetet utökar de många användningsområdena för Kärchers våt- och torrdammsugare ytterligare. Genom att ansluta sughålet till blåsfunktionen kan enheten enkelt blåsa upp luftmadrasser, pooler, badringar och till och med uppblåsbara båtar. Kopplas slangen istället till sugfunktionen sugs luften automatiskt ut, vilket eliminerar behovet av manuell tömning. Tillbehörssatsen innehåller en adapter för anslutning till dammsugarslangen samt tre munstycken i olika storlekar (S, M och L) som passar ventiler på en mängd uppblåsbara produkter.