Blåsadapterkit
Gör det enkelt att blåsa upp och tömma luftmadrasser, pooler, båtar m.m. med Kärchers våt- och torrdammsugare.
Blåsadaptersetet utökar de många användningsområdena för Kärchers våt- och torrdammsugare ytterligare. Genom att ansluta sughålet till blåsfunktionen kan enheten enkelt blåsa upp luftmadrasser, pooler, badringar och till och med uppblåsbara båtar. Kopplas slangen istället till sugfunktionen sugs luften automatiskt ut, vilket eliminerar behovet av manuell tömning. Tillbehörssatsen innehåller en adapter för anslutning till dammsugarslangen samt tre munstycken i olika storlekar (S, M och L) som passar ventiler på en mängd uppblåsbara produkter.
Egenskaper och fördelar
Uppblåsning med blåsfunktionen på våt- och torrdammsugaren
- Sparar tid och ansträngning jämfört med manuell uppblåsning.
Tömning med sugfunktionen på våt- och torrdammsugaren
- Snabb och smidig tömning jämfört med manuell lufttömning.
Tillbehörssetet inkluderar adapterdel och munstycken i tre storlekar
- Adapterdel för säker anslutning till sugslangen.
- De tre medföljande munstyckesstorlekarna (S, M och L) är kompatibla med ventiler på olika uppblåsbara produkter och kan enkelt monteras på adapterdelen.
Tillbehörsset för alla Kärchers Home & Garden våt- och torrdammsugare
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (-del)
|2
|Nominell standardbredd (DN) (mm)
|NW 35
|Färg
|Svart
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|110 x 70 x 80
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Uppblåsbara produkter (t.ex. luftmadrass)