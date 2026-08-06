De extra vassa stålbladen för den batteridrivna gräsklipparen LMO 18-36 lämnar inga ojämnt klippta grässtrån efter sig. Med en klippbredd på 36 centimeter klipper de gräset prydligt och utan att lämna ojämnt klippta grässtrån efter sig, även i ogenomträngliga områden. De högkvalitativa stålbladen klipper alla grässtrån och ger ett utmärkt klippresultat. Om bladet på gräsklipparen behöver bytas, räcker det med några få handrörelser för att du snabbt ska kunna fortsätta arbeta i den frodiga grönskan. Och tack vare bladets smarta form landar gräsklippet i uppsamlaren helt utan rester. Det gör att det blir kul att klippa gräset!