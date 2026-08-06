Blad till den batteridrivna gräsklipparen
Gräsklipparbladet med en klippbredd på 36 cm passar till den batteridrivna LMO 18-36, vilket garanterar ett utmärkt klippresultat.
De extra vassa stålbladen för den batteridrivna gräsklipparen LMO 18-36 lämnar inga ojämnt klippta grässtrån efter sig. Med en klippbredd på 36 centimeter klipper de gräset prydligt och utan att lämna ojämnt klippta grässtrån efter sig, även i ogenomträngliga områden. De högkvalitativa stålbladen klipper alla grässtrån och ger ett utmärkt klippresultat. Om bladet på gräsklipparen behöver bytas, räcker det med några få handrörelser för att du snabbt ska kunna fortsätta arbeta i den frodiga grönskan. Och tack vare bladets smarta form landar gräsklippet i uppsamlaren helt utan rester. Det gör att det blir kul att klippa gräset!
Egenskaper och fördelar
Extra vasst stålblad
- Användning av högkvalitativt stål garanterar ett prydligt klippresultat utan ojämnt klippta grässtrån.
Enkelt bladbyte
- Några få handrörelser vid bara en skruv är allt som behövs för att byta bladet.
Effektiv form
- Tack vare bladets smarta form landar gräsklippet i uppsamlaren helt utan rester.
Perfekt matchade tillbehör
- Gräsklipparens blad är perfekt för den batteridrivna gräsklipparen LMO 18-36.
Specifikationer
Tekniska data
|Skärbredd (cm)
|36
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|360 x 61 x 11
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Gräsmatta