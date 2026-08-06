Blad till den batteridrivna gräsklipparen
Inga ojämnt klippta grässtrån, inga ojämnheter – detta garanteras med det kraftfulla gräsklipparbladet av stål med en klippbredd på 40 cm för LMO 36-40 Batteridriven.
Gräsmattan är klippt och allt gräsklipp har samlats upp i uppsamlaren helt utan rester tack vare den smarta formen på den batteridrivna gräsklipparens blad – med andra ord en perfekt dag i trädgården! Det som möjliggör är de rakbladsvassa bladen på den batteridrivna gräsklipparen 36-40, som inte lämnar några ojämnt klippta grässtrån eller ojämnheter efter sig på gräsmattan. Med de här bladen får du alltid den klipphöjd du vill ha med en klippbredd på 40 cm, och resultatet är en gräsmatta som är en fröjd för ögat! Allt som krävs för att byta blad på gräsklipparen är några snabba och enkla handrörelser vid en enda skruv.
Egenskaper och fördelar
Extra vasst stålblad
- Användning av högkvalitativt stål garanterar ett prydligt klippresultat utan ojämnt klippta grässtrån.
Enkelt bladbyte
- Några få handrörelser vid bara en skruv är allt som behövs för att byta bladet.
Effektiv form
- Tack vare bladets smarta form landar gräsklippet i uppsamlaren helt utan rester.
Perfekt matchade tillbehör
- Gräsklipparens blad är perfekt för den batteridrivna gräsklipparen LMO 36-40.
Specifikationer
Tekniska data
|Skärbredd (cm)
|40
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|400 x 52 x 17
Användningsområden
- Gräsmatta