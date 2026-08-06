Gräsmattan är klippt och allt gräsklipp har samlats upp i uppsamlaren helt utan rester tack vare den smarta formen på den batteridrivna gräsklipparens blad – med andra ord en perfekt dag i trädgården! Det som möjliggör är de rakbladsvassa bladen på den batteridrivna gräsklipparen 36-40, som inte lämnar några ojämnt klippta grässtrån eller ojämnheter efter sig på gräsmattan. Med de här bladen får du alltid den klipphöjd du vill ha med en klippbredd på 40 cm, och resultatet är en gräsmatta som är en fröjd för ögat! Allt som krävs för att byta blad på gräsklipparen är några snabba och enkla handrörelser vid en enda skruv.