Blad till den batteridrivna gräsklipparen

Med en klippbredd på 46 cm skär bladet på den batteridrivna gräsklipparen 36-46 av grässtråna perfekt, utan att lämna några ojämnt klippta grässtrån eller ojämnheter efter sig.

De extra vassa stålbladen för den batteridrivna gräsklipparen 36-46 ger ett brett körspår med perfekt klippt gräs: 46 centimeters bredd med varierbar klipphöjd och inga ojämnt klippta grässtrån under gräsklipparen. Gräsklipparens blad är inte bara vassa, de är utformade på ett sätt som gör att gräsklippet landar i uppsamlaren helt utan rester, vilket gör att du inte behöver kratta efteråt. Gräsklipparens blad byts enkelt ut med några få handrörelser vid en skruv.

Egenskaper och fördelar
Extra vasst stålblad
  • Användning av högkvalitativt stål garanterar ett perfekt klippresultat.
Enkelt bladbyte
  • Några få handrörelser vid bara en skruv är allt som behövs för att byta bladet.
Effektiv form
  • Tack vare bladets smarta form landar gräsklippet i uppsamlaren helt utan rester.
Perfekt matchade tillbehör
  • Gräsklipparens blad är perfekt för den batteridrivna gräsklipparen LMO 36-46.
Specifikationer

Tekniska data

Skärbredd (cm) 46
Färg Svart
Vikt (kg) 0,4
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,5
Mått (L × B × H) (mm) 460 x 53 x 15
Användningsområden
  • Gräsmatta