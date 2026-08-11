De extra vassa stålbladen för den batteridrivna gräsklipparen 36-46 ger ett brett körspår med perfekt klippt gräs: 46 centimeters bredd med varierbar klipphöjd och inga ojämnt klippta grässtrån under gräsklipparen. Gräsklipparens blad är inte bara vassa, de är utformade på ett sätt som gör att gräsklippet landar i uppsamlaren helt utan rester, vilket gör att du inte behöver kratta efteråt. Gräsklipparens blad byts enkelt ut med några få handrörelser vid en skruv.