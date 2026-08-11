Blad till den batteridrivna gräsklipparen
Med en klippbredd på 46 cm skär bladet på den batteridrivna gräsklipparen 36-46 av grässtråna perfekt, utan att lämna några ojämnt klippta grässtrån eller ojämnheter efter sig.
De extra vassa stålbladen för den batteridrivna gräsklipparen 36-46 ger ett brett körspår med perfekt klippt gräs: 46 centimeters bredd med varierbar klipphöjd och inga ojämnt klippta grässtrån under gräsklipparen. Gräsklipparens blad är inte bara vassa, de är utformade på ett sätt som gör att gräsklippet landar i uppsamlaren helt utan rester, vilket gör att du inte behöver kratta efteråt. Gräsklipparens blad byts enkelt ut med några få handrörelser vid en skruv.
Egenskaper och fördelar
Extra vasst stålblad
- Användning av högkvalitativt stål garanterar ett perfekt klippresultat.
Enkelt bladbyte
- Några få handrörelser vid bara en skruv är allt som behövs för att byta bladet.
Effektiv form
- Tack vare bladets smarta form landar gräsklippet i uppsamlaren helt utan rester.
Perfekt matchade tillbehör
- Gräsklipparens blad är perfekt för den batteridrivna gräsklipparen LMO 36-46.
Specifikationer
Tekniska data
|Skärbredd (cm)
|46
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|460 x 53 x 15
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Användningsområden
- Gräsmatta