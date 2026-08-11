Bladsats till RCX
Ersättningsknivarna till robotgräsklipparen RCX säkerställer en knivskarp gräsklippning. Knivarna byts regelbundet för att garantera en konstant hög klippeffektivitet.
För att garantera effektiv klippning och en välmående gräsmatta bör robotgräsklipparens knivar bytas ut var till varannan månad. Knivarna är fullslipade och härdade på båda sidor, vilket säkerställer en längre livslängd. Setet består av 12 ersättningsknivar och 12 skruvar som enkelt kan bytas ut för hand, vilket underlättar knivbytet.
Egenskaper och fördelar
Knivar slipade på bägge sidor
- För knivskarp gräsklippning.
- Genom att gräsklipparen roterar växelvis i båda riktningarna utsätts knivarna för belastning från båda sidor och förblir dubbelt så vassa.
Enkel omställning
- Enkelt knivbyte i bara några få steg.
- Allt du behöver för att byta kniv är en skruvmejsel och rejäla handskar.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|12
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|36 x 18 x 1