För att garantera effektiv klippning och en välmående gräsmatta bör robotgräsklipparens knivar bytas ut var till varannan månad. Knivarna är fullslipade och härdade på båda sidor, vilket säkerställer en längre livslängd. Setet består av 12 ersättningsknivar och 12 skruvar som enkelt kan bytas ut för hand, vilket underlättar knivbytet.