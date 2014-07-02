Blästermunstycke Advanced

Ergonomiskt och lätt blästermunstycke med säkerhetsanordning mot oavsiktlig användning. Tack vare den kompakta utformningen är blästermunstycket väldigt lätt och behändig. Det avancerade blästermunstycket har en integrerad fjärrkontroll för justering av blästertryck och torrisutmatning på blästermunstycket. Dessutom finns en knapp för val mellan ”luft och is” eller ”endast luft”.