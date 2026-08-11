Borste för päls
Borste som avlägsnar hårt sittande smuts från pälsen.
Med rengöringsborsten för husdjur tvättar du enkelt bort hårt sittande smuts i djurets päls. Det behagligt mjuka gummimaterialet är flexibelt och anpassar sig till djuret. De rostfria stiften med nubbar känns behagliga för djuret. Handremmen kan anpassas till olika användare.
Egenskaper och fördelar
Rengöringsborste för husdjur
- Tar bort smuts från djurets päls
Rostfria stålpinnar med piggar
- Behagligt för djuret.
Justerbar handrem
- Justerbar för olika användare
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|131 x 83 x 50
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Användningsområden
- Husdjur/hundar