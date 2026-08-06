Borste medium
Optimal rengöring av fasader, rulljalusier och textiltyger: borsten med medelhård borst för snabb och enkel fastsättning på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher.
Med sin snabba och direkta anslutning till ett vattenbärande teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher är borsten med medelhårda borst perfekt för effektiv rengöring av fasader, rulljalusier och även textiltyger. För högtrycksanvändning är ett 25 ° högtrycksmunstycke integrerat, och användning med rent vatten görs möjliggörs av en motsvarande munstyckessats. Borsten har även stödborst för rätt kontakttryck.
Egenskaper och fördelar
Lättbegriplig färgkodning
- Färgkodningen underlättar valet av lämplig borste.
Mångsidiga tillämpningsområden
- Integrerat högtrycksmunstycke för att använda borsten med en högtryckstvätt.
- Inkl. 2 munstycken och 1 anslutningsstycke för användning med rent vatten.
- Med 4 munstyckesanslutningar för optimal vattentillämpning.
Specifikationer
Tekniska data
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 40
|Anslutningsgänga
|M 18
|Färg
|Röd
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,3
Videos
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M *EU
- HD 6/15 M st
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 Cage ST *EU
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 G
- HD trailer
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 D *EU
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- Högtryckstvätt Pro HD 400
- Teleskoprör TL 10 C
- Teleskoprör TL 10 H
- Teleskoprör TL 14 C
- Teleskoprör TL 7 F
- Teleskoprör TL 7 H
Tidigare års produkter
Användningsområden
- För rengöring av fasader med natursten, gips eller träytor
- Rengöring av rulljalusier och persienner
- För rengöring av tyger och membranfolier