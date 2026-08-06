Med sin snabba och direkta anslutning till ett vattenbärande teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher är borsten med medelhårda borst perfekt för effektiv rengöring av fasader, rulljalusier och även textiltyger. För högtrycksanvändning är ett 25 ° högtrycksmunstycke integrerat, och användning med rent vatten görs möjliggörs av en motsvarande munstyckessats. Borsten har även stödborst för rätt kontakttryck.