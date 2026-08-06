Borste medium

Optimal rengöring av fasader, rulljalusier och textiltyger: borsten med medelhård borst för snabb och enkel fastsättning på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher.

Med sin snabba och direkta anslutning till ett vattenbärande teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher är borsten med medelhårda borst perfekt för effektiv rengöring av fasader, rulljalusier och även textiltyger. För högtrycksanvändning är ett 25 ° högtrycksmunstycke integrerat, och användning med rent vatten görs möjliggörs av en motsvarande munstyckessats. Borsten har även stödborst för rätt kontakttryck.

Egenskaper och fördelar
Lättbegriplig färgkodning
  • Färgkodningen underlättar valet av lämplig borste.
Mångsidiga tillämpningsområden
  • Integrerat högtrycksmunstycke för att använda borsten med en högtryckstvätt.
  • Inkl. 2 munstycken och 1 anslutningsstycke för användning med rent vatten.
  • Med 4 munstyckesanslutningar för optimal vattentillämpning.
Specifikationer

Tekniska data

Inloppstemperatur (°C) Max. 40
Anslutningsgänga M 18
Färg Röd
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,3
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Användningsområden
  • För rengöring av fasader med natursten, gips eller träytor
  • Rengöring av rulljalusier och persienner
  • För rengöring av tyger och membranfolier
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