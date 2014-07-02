Borstvals, Hård, Grön, 350 mm
Borstvals, hård, grön. Längd: 350 mm. Med slitstark stjärnhjulsmekanism. För kraftigt nedsmutsade golv och grundläggande rengöring. Borst: polyamid med kiselkarbid, 0,6 mm tjocka, 20 mm långa.
Borstvals (hård, grön) med slitstark stjärnhjulsmekanism, längd 350 mm. Passar för rejält nedsmutsade golv och grundläggande rengöring. Passar endast för rengöring av okänsliga golv. Borst: polyamid med kiselkarbid, 0,6 mm tjocka, 20 mm långa.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Grön
|Längd (mm)
|350
|Hårdhet
|Hård
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,9