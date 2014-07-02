Borstvals (hård, grön) med slitstark stjärnhjulsmekanism, längd 350 mm. Passar för rejält nedsmutsade golv och grundläggande rengöring. Passar endast för rengöring av okänsliga golv. Borst: polyamid med kiselkarbid, 0,6 mm tjocka, 20 mm långa.