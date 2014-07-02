Borstvals, Hård, Grön, 350 mm

Borstvals, hård, grön. Längd: 350 mm. Med slitstark stjärnhjulsmekanism. För kraftigt nedsmutsade golv och grundläggande rengöring. Borst: polyamid med kiselkarbid, 0,6 mm tjocka, 20 mm långa.

Borstvals (hård, grön) med slitstark stjärnhjulsmekanism, längd 350 mm. Passar för rejält nedsmutsade golv och grundläggande rengöring. Passar endast för rengöring av okänsliga golv. Borst: polyamid med kiselkarbid, 0,6 mm tjocka, 20 mm långa.

Specifikationer

Tekniska data

Färg Grön
Längd (mm) 350
Hårdhet Hård
Antal (Del(ar)) 1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,9
Kompatibla maskiner
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