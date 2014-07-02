Borstvals, Hög/låg, Orange, 350 mm
Borstvals, hög/låg, medelhård, orange. Längd: 350 mm. Med slitstark stjärnhjulsmekanism. För rengöring av väldigt strukturerade golv och djupa springor. Borst: polyamid, 0,6 mm tjocka, 15–20 mm långa.
Borstvals (hög-låg, medelhård, orange) med slitstark stjärnhjulsmekanism och varierad borstlängd, längd 350 mm. För rengöring av väldigt strukturerade golv och djupa sprickor. Borst: polyamid, 0,6 mm tjocka, 15–20 mm långa.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Orange
|Längd (mm)
|350
|Borsttyp
|Hög/låg
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,9