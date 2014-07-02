Borstvals, Hög/låg, Orange, 350 mm

Borstvals, hög/låg, medelhård, orange. Längd: 350 mm. Med slitstark stjärnhjulsmekanism. För rengöring av väldigt strukturerade golv och djupa springor. Borst: polyamid, 0,6 mm tjocka, 15–20 mm långa.

Borstvals (hög-låg, medelhård, orange) med slitstark stjärnhjulsmekanism och varierad borstlängd, längd 350 mm. För rengöring av väldigt strukturerade golv och djupa sprickor. Borst: polyamid, 0,6 mm tjocka, 15–20 mm långa.

Specifikationer

Tekniska data

Färg Orange
Längd (mm) 350
Borsttyp Hög/låg
Antal (Del(ar)) 1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,9
Kompatibla maskiner
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