Borstvals, Väldigt mjukt, Vit, 350 mm

Borstvals, väldigt mjuk, vit. Längd: 350 mm. Med slitstark stjärnhjulsmekanism. För rengöring av känsliga golv och polering. Borst: polyamid, 0,3 mm tjocka, 20 mm långa.

Borstvals (väldigt mjuk, vit) med slitstark stjärnhjulsmekanism, längd 350 mm. Passar för rengöring av känsliga ytor och polering. Borst: polyamid, 0,3 mm tjocka, 20 mm långa.

Specifikationer

Tekniska data

Färg Vit
Längd (mm) 350
Hårdhet Väldigt mjukt
Antal (Del(ar)) 1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,9
Kompatibla maskiner
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