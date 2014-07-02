Borstvals, Väldigt mjukt, Vit, 350 mm
Borstvals, väldigt mjuk, vit. Längd: 350 mm. Med slitstark stjärnhjulsmekanism. För rengöring av känsliga golv och polering. Borst: polyamid, 0,3 mm tjocka, 20 mm långa.
Borstvals (väldigt mjuk, vit) med slitstark stjärnhjulsmekanism, längd 350 mm. Passar för rengöring av känsliga ytor och polering. Borst: polyamid, 0,3 mm tjocka, 20 mm långa.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Vit
|Längd (mm)
|350
|Hårdhet
|Väldigt mjukt
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,9