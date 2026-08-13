Din ideala partner för rengöring av uteplatsen: Detta set om två borstvalsar finns som tillbehör till PCL 3-18 och är särskilt lämpligt för djupgående men skonsam rengöring av släta stenplattor och sten med förseglad ytstruktur. Smuts som grönbeläggningar och mossa avlägsnas utan ansträngning. Borstvalsarna är dessutom mycket enkla att byta ut helt utan behov av verktyg.