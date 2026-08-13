Borstvalsar för stenytor PCL 3-18
Set med två borstvalsar för snabb rengöring av släta stenplattor utomhus med terrasstvätten PCL 3-18.
Din ideala partner för rengöring av uteplatsen: Detta set om två borstvalsar finns som tillbehör till PCL 3-18 och är särskilt lämpligt för djupgående men skonsam rengöring av släta stenplattor och sten med förseglad ytstruktur. Smuts som grönbeläggningar och mossa avlägsnas utan ansträngning. Borstvalsarna är dessutom mycket enkla att byta ut helt utan behov av verktyg.
Egenskaper och fördelar
Jämn och djupgående rengöring av släta stenplattor i utomhusmiljöer
Hög ytprestanda och optimerad borstprofil för rengöring av släta stenplattor
Borstmaterial som är särskilt anpassat för rengöring av hårdare material
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|134 x 100 x 100
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Terrass
- Balkong