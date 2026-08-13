Borstvalsar för träytor PCL 3-18
Optimalt utrustad för rengöring av träytor och trall i kompositmaterial (WPC): Med detta set om två borstvalsar för PCL 3-18 avlägsnar du smuts från utomhusmiljöer på ett både grundligt och effektivt sätt.
Borstvalsarna är speciellt utvecklade för träytor och trall i kompositmaterial (WPC), vilket möjliggör en både djupgående och skonsam rengöring av din uteplats. De två borstvalsarna i setet är avsedda som ersättning för de som medföljer terrasstvätten PCL 3-18 vid leverans. De är dessutom mycket enkla att byta ut helt utan behov av verktyg, vilket gör underhållet både snabbt och smidigt.
Egenskaper och fördelar
Jämn och djupgående rengöring av träytor och trall i kompositmaterial (WPC) i utomhusmiljöer
Hög ytprestanda och optimerad borstprofil för effektiv rengöring av träytor och trall i kompositmaterial (WPC)
Borstmaterial som är särskilt anpassat för rengöring av hårdare material
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|134 x 100 x 100
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Terrass
- Balkong
- Träytor
- Grönlav
- Mossa