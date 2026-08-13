Borstvalsarna är speciellt utvecklade för träytor och trall i kompositmaterial (WPC), vilket möjliggör en både djupgående och skonsam rengöring av din uteplats. De två borstvalsarna i setet är avsedda som ersättning för de som medföljer terrasstvätten PCL 3-18 vid leverans. De är dessutom mycket enkla att byta ut helt utan behov av verktyg, vilket gör underhållet både snabbt och smidigt.