Låg restfuktighet för snabb torkning av textila ytor. Droppfri applicering eftersom vattnet automatiskt sugs upp under rengöringsprocessen.

Enkel och smidig manövrering

Systemrengöringsfunktionen förhindrar att tillbehör blir smutsiga under rengöringen. Händerna förblir rena och tillbehören kan förvaras direkt efter användning. Intuitiv drift.