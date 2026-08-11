Brush Spot SE 2, SE 3-18
Egenskaper och fördelar
Innovativ Kärcher-teknik för optimala rengöringsresultatLåg restfuktighet för snabb torkning av textila ytor. Droppfri applicering eftersom vattnet automatiskt sugs upp under rengöringsprocessen.
Enkel och smidig manövreringSystemrengöringsfunktionen förhindrar att tillbehör blir smutsiga under rengöringen. Händerna förblir rena och tillbehören kan förvaras direkt efter användning. Intuitiv drift.
Mjuka borst
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|1
|Färg
|Svart
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
Användningsområden
- Mattor
- Klädsel/stoppning
- Stoppade möbler
- Bilsäten