Brush Spot SE 2, SE 3-18

Egenskaper och fördelar
Brush Spot SE 2, SE 3-18: Innovativ Kärcher-teknik för optimala rengöringsresultat
Innovativ Kärcher-teknik för optimala rengöringsresultat
Låg restfuktighet för snabb torkning av textila ytor. Droppfri applicering eftersom vattnet automatiskt sugs upp under rengöringsprocessen.
Brush Spot SE 2, SE 3-18: Enkel och smidig manövrering
Enkel och smidig manövrering
Systemrengöringsfunktionen förhindrar att tillbehör blir smutsiga under rengöringen. Händerna förblir rena och tillbehören kan förvaras direkt efter användning. Intuitiv drift.
Brush Spot SE 2, SE 3-18: Mjuka borst
Mjuka borst
Specifikationer

Tekniska data

Antal (Del(ar)) 1
Färg Svart
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
  • Mattor
  • Klädsel/stoppning
  • Stoppade möbler
  • Bilsäten