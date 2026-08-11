Cloth set for flexible hand nozzle

Egenskaper och fördelar
Högkvalitativ mikrofiberduk
  • Den speciella strukturen på tyget säkerställer särskilt bra smutsupptagning och grundliga rengöringsresultat.
  • Kan maskintvättas i upp till 60°C. Använd inte sköljmedel.
Praktiskt system med kardborreband
  • Mikrofiberduken fästs enkelt på handmunstycket genom att trycka på den.
  • Mikrofiberduken glider inte under rengöringen
Specifikationer

Tekniska data

Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 170 x 65 x 10
Användningsområden
  • Handfat
  • Kakel
  • Fönster och glasytor
  • Duschkabin/badkar
  • Arbetsytor i köket
  • Spishällar
  • Ugn
  • Köksfläktar