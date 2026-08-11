Cloth set for flexible hand nozzle
Egenskaper och fördelar
Högkvalitativ mikrofiberduk
- Den speciella strukturen på tyget säkerställer särskilt bra smutsupptagning och grundliga rengöringsresultat.
- Kan maskintvättas i upp till 60°C. Använd inte sköljmedel.
Praktiskt system med kardborreband
- Mikrofiberduken fästs enkelt på handmunstycket genom att trycka på den.
- Mikrofiberduken glider inte under rengöringen
Specifikationer
Tekniska data
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|170 x 65 x 10
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Handfat
- Kakel
- Fönster och glasytor
- Duschkabin/badkar
- Arbetsytor i köket
- Spishällar
- Ugn
- Köksfläktar