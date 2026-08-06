Crevice nozzle extra long AD *ww

Extra långt fogmunstycke (350 mm) av brandsäkert material för uppsugning av kall aska. Passar alla Kärchers ask- och torrdammsugare i Home & Garden-sortimentet.

Det extra långa fogmunstycket (350 mm) är tillverkat av brandsäkert material och gör det möjligt att suga upp kall aska på svåråtkomliga ställen, t.ex. i skorstenar, kakelugnar och grillar. Det extra långa fogmunstycket är ett extra tillbehör som passar alla ask- och torrdammsugare i Home & Garden-sortimentet.

Egenskaper och fördelar
Tillverkad i flamsäkert material
Extra lång, för svåråtkomliga platser i skorstenar, kakelugnar eller grillar
Specifikationer

Tekniska data

Antal (Del(ar)) 1
Nominell standardbredd (DN) (mm) 35
Färg Svart
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
Mått (L × B × H) (mm) 350 x 41 x 41
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
  • Öppna spisar, grillar m.m.