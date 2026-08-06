Det extra långa fogmunstycket (350 mm) är tillverkat av brandsäkert material och gör det möjligt att suga upp kall aska på svåråtkomliga ställen, t.ex. i skorstenar, kakelugnar och grillar. Det extra långa fogmunstycket är ett extra tillbehör som passar alla ask- och torrdammsugare i Home & Garden-sortimentet.