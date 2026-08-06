Med den smarta självtömningsstationen blir RCV 5 ännu mer självständig, eftersom dammbehållaren töms automatiskt. Damm och smuts sugs helt enkelt och automatiskt in i den högkvalitativa fleecefilterpåsen – antingen efter en avslutad städuppgift eller vid laddning däremellan. Tack vare laddningsfunktionen på den självtömmande stationen laddas robotens batteri samtidigt.