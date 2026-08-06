Dammstation RCV 5
Ännu mer självständighet vid rengöring: med den smarta självtömningsstationen töms dammbehållaren på RCV 5 automatiskt med jämna mellanrum.
Med den smarta självtömningsstationen blir RCV 5 ännu mer självständig, eftersom dammbehållaren töms automatiskt. Damm och smuts sugs helt enkelt och automatiskt in i den högkvalitativa fleecefilterpåsen – antingen efter en avslutad städuppgift eller vid laddning däremellan. Tack vare laddningsfunktionen på den självtömmande stationen laddas robotens batteri samtidigt.
Egenskaper och fördelar
Automatisk dammtömning
- Regelbunden automatisk tömning av RCV 5 dammbehållare gör att robotdammsugaren kan rengöra självständigt mycket längre.
- Genom att inte behöva tömma RCV 5 dammbehållaren för hand behöver användaren inte komma i kontakt med damm och smuts.
- Eftersom robotdammsugarens dammbehållare töms regelbundet, hålls sugeffekten konstant hög, vilket innebär fantastiska rengöringsresultat varje gång med RCV 5.
Fleecefilterpåse
- Filterpåsen fångar på ett tillförlitligt sätt damm och smuts.
- Den instängda smutsen kasseras enkelt och hygieniskt.
- När filterpåsen dras ut ur stationen stängs den automatiskt direkt. Smutsen stannar säkert i påsen och damm förhindras att strömma ut när påsen byts.
Integrerad kabelhantering
- Nätkabeln till den självtömmande stationen kan enkelt lindas upp med hjälp av kabelhanteringssystemet som sitter på baksidan av den självtömmande stationen – inga fler trassliga kablar.
App-styrning
- Vid behov kan den självtömmande stationen på RCV 5 styras via appen för extra bekvämlighet.
- Dammsugningen kan även aktiveras individuellt via appen.
Kompatibel med alla RCV 5-modeller
- Den självtömmande stationen är kompatibel med alla RCV 5-modeller, även med enheter som redan har en laddstation.
- Med hjälp av den medföljande omvandlingssatsen kan en befintlig RCV 5 konverteras för drift med den självtömmande stationen på nolltid alls.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|1
|Filterpåse (l)
|4
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|4,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|7,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|401 x 290 x 446
Standardutrustning
- Fleecefilterpåse: 1 Del(ar)
- Behållare
Användningsområden
- Förseglade hårda golv som parkett, laminat, kork, sten, linoleum och PVC
- Lågluggade mattor
Tillbehör
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