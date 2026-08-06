Dammstation RCV 5

Ännu mer självständighet vid rengöring: med den smarta självtömningsstationen töms dammbehållaren på RCV 5 automatiskt med jämna mellanrum.

Med den smarta självtömningsstationen blir RCV 5 ännu mer självständig, eftersom dammbehållaren töms automatiskt. Damm och smuts sugs helt enkelt och automatiskt in i den högkvalitativa fleecefilterpåsen – antingen efter en avslutad städuppgift eller vid laddning däremellan. Tack vare laddningsfunktionen på den självtömmande stationen laddas robotens batteri samtidigt.

Egenskaper och fördelar
Automatisk dammtömning
  • Regelbunden automatisk tömning av RCV 5 dammbehållare gör att robotdammsugaren kan rengöra självständigt mycket längre.
  • Genom att inte behöva tömma RCV 5 dammbehållaren för hand behöver användaren inte komma i kontakt med damm och smuts.
  • Eftersom robotdammsugarens dammbehållare töms regelbundet, hålls sugeffekten konstant hög, vilket innebär fantastiska rengöringsresultat varje gång med RCV 5.
Fleecefilterpåse
  • Filterpåsen fångar på ett tillförlitligt sätt damm och smuts.
  • Den instängda smutsen kasseras enkelt och hygieniskt.
  • När filterpåsen dras ut ur stationen stängs den automatiskt direkt. Smutsen stannar säkert i påsen och damm förhindras att strömma ut när påsen byts.
Integrerad kabelhantering
  • Nätkabeln till den självtömmande stationen kan enkelt lindas upp med hjälp av kabelhanteringssystemet som sitter på baksidan av den självtömmande stationen – inga fler trassliga kablar.
App-styrning
  • Vid behov kan den självtömmande stationen på RCV 5 styras via appen för extra bekvämlighet.
  • Dammsugningen kan även aktiveras individuellt via appen.
Kompatibel med alla RCV 5-modeller
  • Den självtömmande stationen är kompatibel med alla RCV 5-modeller, även med enheter som redan har en laddstation.
  • Med hjälp av den medföljande omvandlingssatsen kan en befintlig RCV 5 konverteras för drift med den självtömmande stationen på nolltid alls.
Specifikationer

Tekniska data

Antal (Del(ar)) 1
Filterpåse (l) 4
Färg Vit
Vikt (kg) 4,6
Vikt inkl. förpackning (kg) 7,8
Mått (L × B × H) (mm) 401 x 290 x 446

Standardutrustning

  • Fleecefilterpåse: 1 Del(ar)
  • Behållare
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Användningsområden
  • Förseglade hårda golv som parkett, laminat, kork, sten, linoleum och PVC
  • Lågluggade mattor
Tillbehör
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