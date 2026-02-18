Det lätt utbytbara dammsugarfiltret av polyester är ett idealiskt tillbehör till Kärchers ask- och torrdammsugare AD 4 Premium. Det säkerställer ren utloppsluft med dammutsläppsklass B (skala från A till G). Två utloppsluftfilter medföljer vid leverans. Vi rekommenderar att utloppsfiltret byts varje år för att hela tiden säkerställa optimal filtrering.