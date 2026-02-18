Dammsugarfilter AD 4 Premium
Dammsugarfilter för ask- och torrdammsugare AD 4 Premium – för ren utloppsluft med dammutsläppsklass B (skala från A till G).
Det lätt utbytbara dammsugarfiltret av polyester är ett idealiskt tillbehör till Kärchers ask- och torrdammsugare AD 4 Premium. Det säkerställer ren utloppsluft med dammutsläppsklass B (skala från A till G). Två utloppsluftfilter medföljer vid leverans. Vi rekommenderar att utloppsfiltret byts varje år för att hela tiden säkerställa optimal filtrering.
Egenskaper och fördelar
Lätt att byta
Tillverkad av polyester
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|2
|Färg
|Vit
|Mått (L × B × H) (mm)
|169 x 82 x 2
Användningsområden
- För ren utloppsluft