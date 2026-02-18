Dammsugarfilter AD 4 Premium

Dammsugarfilter för ask- och torrdammsugare AD 4 Premium – för ren utloppsluft med dammutsläppsklass B (skala från A till G).

Det lätt utbytbara dammsugarfiltret av polyester är ett idealiskt tillbehör till Kärchers ask- och torrdammsugare AD 4 Premium. Det säkerställer ren utloppsluft med dammutsläppsklass B (skala från A till G). Två utloppsluftfilter medföljer vid leverans. Vi rekommenderar att utloppsfiltret byts varje år för att hela tiden säkerställa optimal filtrering.

Egenskaper och fördelar
Lätt att byta
Tillverkad av polyester
Specifikationer

Tekniska data

Antal (Del(ar)) 2
Färg Vit
Mått (L × B × H) (mm) 169 x 82 x 2
  • För ren utloppsluft