Tack vare det kraftfulla, roterande Entry-munstycket kan rotojeten få bort den mest envisa smuts och få ytorna att glänsa igen. Den roterande punktstrålen tar utan ansträngning bort hårt sittande smuts och hjälper snabbt till att återställa t.ex. mossiga eller vittrade ytor. Rotojeten har dessutom hög ytkapacitet. Passar alla Kärchers högtryckstvättar i klass K 2 och K 3.