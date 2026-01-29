DB 120 Rotojet Full Control för K 2-K 3
Rotojet med kraftigt, roterande Entry-munstycke för högtryckstvättar från Kärcher i klass K 2 och K 3. För särskilt envis smuts som t.ex. på mosstäckta eller vittrande ytor.
Tack vare det kraftfulla, roterande Entry-munstycket kan rotojeten få bort den mest envisa smuts och få ytorna att glänsa igen. Den roterande punktstrålen tar utan ansträngning bort hårt sittande smuts och hjälper snabbt till att återställa t.ex. mossiga eller vittrade ytor. Rotojeten har dessutom hög ytkapacitet. Passar alla Kärchers högtryckstvättar i klass K 2 och K 3.
Egenskaper och fördelar
Roterande full stråle
Effektiv rengöring med högtryck
- Tar effektivt bort hårt sittande smuts
100% högre rengöringsprestanda jämfört med Kärchers standard flatstråle.
Bajonettkoppling
- Enkel att använda
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|450 x 41 x 41
För äldre spolhandtag tillverkade före 2010 (spolhandtag M, 96, 97) krävs adapter M (2.643-950)
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Fordon
- Även envis smuts
- Trädgårds- och stenmurar
- Mossa