Dubbel spolrör, 960 mm
Steglöst reglerbart arbetstryck direkt på handtaget.
960 mm dubbelt spolrör för tryckjustering på handtaget vid fullt vattenflöde. Lämpligt för jordbruk (t.ex. rengöring av stall).
Specifikationer
Tekniska data
|Max. arbetstryck (bar)
|310
|Längd (mm)
|960
|Temperatur (°C)
|Max. 150
|Anslutningsgänga
|EASY!Lock
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,8
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