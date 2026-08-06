Dubbel spolrör, 960 mm

Steglöst reglerbart arbetstryck direkt på handtaget.

960 mm dubbelt spolrör för tryckjustering på handtaget vid fullt vattenflöde. Lämpligt för jordbruk (t.ex. rengöring av stall).

Specifikationer

Tekniska data

Max. arbetstryck (bar) 310
Längd (mm) 960
Temperatur (°C) Max. 150
Anslutningsgänga EASY!Lock
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,8
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