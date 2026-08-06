EASY!Force Advance - spolhandtag
EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som användaren brukar till noll. Det nya EASY!Force handtaget är direkt kompatibelt med EasyLock slangar. Har man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan.
Spolhandtag med det revolutionerande konceptet EASY!Force möjliggör arbete utan ansträngning. Högtrycksstrålens rekylkraft används för att minska kraften som användaren brukar för att hålla emot till noll. Spolhandtaget är väldigt hållbart tack vare att kulan och sätet i den keramiska ventilen är mycket hårdare än alla tänkbara främmande partiklar. Det nya EASY!Force handtaget är direkt kompatibelt med EasyLock slangar. Har man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan. Adapter från 10mm stolpe finns ej! Du kan läsa mer om EASY!Force, EasyLock och adaptrar här: https://www.kaercher.com/se/professional/hoegtryckstvaettar/easy-force-spolhandtag.html
Specifikationer
Tekniska data
|Temperatur (°C)
|Max. 155
|Max. tryck (bar)
|300
|Anslutningsgänga
|EASY!Lock
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,8
Videos
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M *EU
- HD 6/15 M st
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 Cage ST *EU
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 G
- HD trailer
- HDC Advanced
- HDC Classic
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 18/18-4 Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 D *EU
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- HG 43
- HG 64
- Högtryckstvätt Pro HD 400