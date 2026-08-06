EASY!Force Advance - spolhandtag

EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som användaren brukar till noll. Det nya EASY!Force handtaget är direkt kompatibelt med EasyLock slangar. Har man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan.

Spolhandtag med det revolutionerande konceptet EASY!Force möjliggör arbete utan ansträngning. Högtrycksstrålens rekylkraft används för att minska kraften som användaren brukar för att hålla emot till noll. Spolhandtaget är väldigt hållbart tack vare att kulan och sätet i den keramiska ventilen är mycket hårdare än alla tänkbara främmande partiklar. Det nya EASY!Force handtaget är direkt kompatibelt med EasyLock slangar. Har man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan. Adapter från 10mm stolpe finns ej! Du kan läsa mer om EASY!Force, EasyLock och adaptrar här: https://www.kaercher.com/se/professional/hoegtryckstvaettar/easy-force-spolhandtag.html

Specifikationer

Tekniska data

Temperatur (°C) Max. 155
Max. tryck (bar) 300
Anslutningsgänga EASY!Lock
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,8
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