Använd EASY!Force-tekniken, men behåll din befintliga Kärcher högtryckstvätt: Konverteringssats 2 för EASY!Force med alla kompatibla delar ända till munstycket. Konverteringssatsen innehåller spolhandtaget EASY!Force (4.118-005), ett 1 050 mm långt spolrör (4.112-000) med EASY!Lock-anslutningar, 10 meter lång högtrycksslang i premiumkvalitet med nominell bredd 8 för upp till 315 bars arbetstryck, adaptern 2 (4.111-030) för anslutning av maskinen och adaptern 8 (4.111-036) för högtrycksmunstycken med anslutning M 18 × 1,5.