EASY!Force ombyggnadssats 3 – spolhandtag

Kompatibel med befintlig högtrycksslang och spolrör: EASY!Force ombyggnadssats 3, inkl. EASY!Force spolhandtag och alla nödvändiga adaptrar för uppgradering av din högtryckstvätt.

För uppgradering av Kärchers alla högtryckstvättar, som redan har motsvarande tillbehör, med bekväm och energibesparande EASY!Force-teknik: Vår konverteringssats 3 för EASY!Force innehåller spolhandtaget EASY!Force (4.118-005), adaptern 12 (4.111-046) för högtrycksslangen inkl. svirvel samt adaptern 5 (4.111-033) för spolrör med anslutning M 22 × 1,5. Med denna konverteringssats kan du fortsätta använda befintliga högtrycksslangar och spolrör för bästa ekonomi.

Specifikationer

Tekniska data

Anslutningsgänga EASY!Lock
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,2
Kompatibla maskiner
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