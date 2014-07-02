EasyPress-spolhandtag ansl. 11mm hane/AVS
Detta spolhandtag har ett anslutningshål som passar slangar med 11mm hane/AVS koppling. Framför sitter oftast en tryckreglering och denna ingår ej. Har du en ny EASY!Force maskin och vill använda detta handtag så behövs adapter emellan.
Detta spolhandtag har ett anslutningshål som passar slangar med 11mm hane/AVS koppling. Framför sitter oftast en tryckreglering och denna ingår ej. Har du en slang med hona M22 så kan du köpa adapter 4421-7390 så får du en utvändig gänga på handtaget.
Specifikationer
Tekniska data
|Temperatur (°C)
|Max. 155
|Max. tryck (bar)
|300
|Anslutningsgänga
|M22 x 1,5
|Färg
|Svart
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,8