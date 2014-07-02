EasyPress-spolhandtag ansl. utv. M22

Detta spolhandtag har en utvändig M22 gänga och är direkt kompatibel för dig som har en slang med hona M22. Framför handtaget sitter oftast en tryckreglering och denna ingår ej. Har du en ny EASY!Force maskin och vill använda detta handtag så behövs adapter emellan.