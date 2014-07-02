EasyPress-spolhandtag ansl. utv. M22

Detta spolhandtag har en utvändig M22 gänga och är direkt kompatibel för dig som har en slang med hona M22. Framför handtaget sitter oftast en tryckreglering och denna ingår ej. Har du en ny EASY!Force maskin och vill använda detta handtag så behövs adapter emellan.

Detta spolhandtag har en utvändig M22 gänga och är direkt kompatibel för dig som har en slang med hona M22. Framför handtaget sitter oftast en tryckreglering och denna ingår ej. Har du en ny EASY!Force maskin och vill använda detta handtag så behövs adapter emellan.

Specifikationer

Tekniska data

Temperatur (°C) Max. 155
Max. tryck (bar) 300
Anslutningsgänga M22 x 1,5
Färg Svart
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,9