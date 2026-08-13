eco!Booster imponerar med ökad strålspridning för högre effektivitet, minskad energianvändning och vattenförbrukning. Ytkapaciteten är 50 % högre än Kärcher power nozzle, idealisk för känsliga ytor som putsade fasader eller träväggar. Lämplig för högtryckstvättar med kallt och varmt vatten (upp till 85 °C), kompatibel med EASY!Lock och har munstycksstorlek 050. Den revolutionerande munstyckskonceptet drar in luft för att rikta vattenstrålen, vilket ger imponerande rengöringsresultat på kortare tid.