Ersättningsslang XH 10 R, 10 m
Förlängning av högtrycksslang i gummi för ökad flexibilitet. 10 m kvalitetsslang i gummi, stålförstärkt för ökad hållbarhet. Temperatur: upp till 80 °C. Tryck: upp till 160 bar.
10 m förlängningsslang i gummi för ökad flexibilitet för användning med högtryckstvätt. Anslut förlängningen mellan högtryckstvätt och slang för enklare arbete. Robust kvalitetsslang, stålförstärkt för ökad hållbarhet. Förlängningsslang för tryck på upp till 160 bar och temperaturer upp till 80 °C. Förlängningsslangen är även lämpad för kemisk användning. Passar alla Kärcher högtryckstvättar i serie K2 – K8.
Egenskaper och fördelar
10 m förlängningsslang
- Bättre räckvidd för större flexibilitet
Gummislang med stålinsats
- Otroligt hållbar och högkvalitativ
Böjskydd
- Böjskydd
Koppling i mässing
- Otroligt hållbar och högkvalitativ
Specifikationer
Tekniska data
|Längd (m)
|10
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|2,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|2,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|240 x 240 x 110