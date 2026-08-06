Extra långt och flexibelt fogmunstycke

Flexibelt fogmunstycke för att rengöra svåråtkomliga områden i hemmet, källaren, verkstaden eller bilen med Kärchers våt- och torrdammsugare samt textiltvättar.

Oavsett om det gäller trånga eller svåråtkomliga utrymmen i bilen, hemmet, källaren eller garaget – det flexibla fogmunstycket ger en grundlig rengöring ända in i minsta hörn. Tack vare det flexibla materialet når munstycket områden som ett standardmunstycke inte kommer åt. Fogmunstycket är kompatibelt med Kärchers våt- och torrdammsugare samt textiltvättar.

Egenskaper och fördelar
Fogmunstycke i mjukt och flexibelt material
  • Kan enkelt böjas för att nå områden som inte kan rengöras med det vanliga fogmunstycket.
Extra långt munstycke (munstyckets längd ca 615 mm)
  • Når djupt ner i de områden som ska rengöras.
Passar alla Kärchers Home & Garden våt- och torrdammsugare samt textiltvättar
Specifikationer

Tekniska data

Antal (Del(ar)) 1
Nominell standardbredd (DN) (mm) NW 35
Arbetsbredd (mm) 615
Färg Svart
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
Mått (L × B × H) (mm) 615 x 40 x 40
Användningsområden
  • Korridorer
  • Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)
  • Sidofickor i bilen