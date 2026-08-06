Oavsett om det gäller trånga eller svåråtkomliga utrymmen i bilen, hemmet, källaren eller garaget – det flexibla fogmunstycket ger en grundlig rengöring ända in i minsta hörn. Tack vare det flexibla materialet når munstycket områden som ett standardmunstycke inte kommer åt. Fogmunstycket är kompatibelt med Kärchers våt- och torrdammsugare samt textiltvättar.