Extra långt och flexibelt fogmunstycke
Flexibelt fogmunstycke för att rengöra svåråtkomliga områden i hemmet, källaren, verkstaden eller bilen med Kärchers våt- och torrdammsugare samt textiltvättar.
Oavsett om det gäller trånga eller svåråtkomliga utrymmen i bilen, hemmet, källaren eller garaget – det flexibla fogmunstycket ger en grundlig rengöring ända in i minsta hörn. Tack vare det flexibla materialet når munstycket områden som ett standardmunstycke inte kommer åt. Fogmunstycket är kompatibelt med Kärchers våt- och torrdammsugare samt textiltvättar.
Egenskaper och fördelar
Fogmunstycke i mjukt och flexibelt material
- Kan enkelt böjas för att nå områden som inte kan rengöras med det vanliga fogmunstycket.
Extra långt munstycke (munstyckets längd ca 615 mm)
- Når djupt ner i de områden som ska rengöras.
Passar alla Kärchers Home & Garden våt- och torrdammsugare samt textiltvättar
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|1
|Nominell standardbredd (DN) (mm)
|NW 35
|Arbetsbredd (mm)
|615
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|615 x 40 x 40
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Korridorer
- Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)
- Sidofickor i bilen