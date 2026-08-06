Automatisk slangvinda, komplett monteringssats. Går att ha på maskin. Passar HDS M- och S-klass. Anslutningsslang ingår med EASY!Lock anslutning för direkt kompabilitet med EASY!Force maskin. HT-slang slang ingår 20 meter med EASY!Lock anslutning för direkt kompabilitet med EASY!Force maskin. Den automatiska slangtrumman gör det mycket enkelt att linda på och av högtrycksslangen. Är väldigt lätt att montera tack vare den praktiska monteringssatsen. Slangtrumman kan tas bort vid transport. Ersätter art nr 2642-9570