Fatrengörare BC 14/12

Munstyckssats med munstycke för våtsandbläster och munstycksinsats (beroende på typ). För perfekta resultat med Kärcher våtsandblästerutrustning. Endast i kombination med våtsandblästerutrustning 4.115-000.0 | 4.115-006.0.