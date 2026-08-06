Fatrengörare BC 14/12

Munstyckssats med munstycke för våtsandbläster och munstycksinsats (beroende på typ). För perfekta resultat med Kärcher våtsandblästerutrustning. Endast i kombination med våtsandblästerutrustning 4.115-000.0 | 4.115-006.0.

Munstyckssatsen ger perfekt resultat med Kärcher våtsandblästerutrustning. Består av munstycke för våtsandbläster och munstycksinsats. Endast i kombination med våtsandblästerutrustning 4.115-000.0 | 4.115-006.0.

Specifikationer

Tekniska data

Drivning Elektrisk
Antal munstycken (Del(ar)) 2
Kapacitet (l/h) 1400
Hastighet (varv/min) 62
Monteringslängd (mm) 315 - 900
Spänning (V) 115 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 60
Tanköppning (mm) min. 40
Temperatur (°C) Max. 80
Vikt (kg) 4,8
Mått (L × B × H) (mm) 1170