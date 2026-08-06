Fatrengörare BC 14/12
Munstyckssats med munstycke för våtsandbläster och munstycksinsats (beroende på typ). För perfekta resultat med Kärcher våtsandblästerutrustning. Endast i kombination med våtsandblästerutrustning 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
Munstyckssatsen ger perfekt resultat med Kärcher våtsandblästerutrustning. Består av munstycke för våtsandbläster och munstycksinsats. Endast i kombination med våtsandblästerutrustning 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Elektrisk
|Antal munstycken (Del(ar))
|2
|Kapacitet (l/h)
|1400
|Hastighet (varv/min)
|62
|Monteringslängd (mm)
|315 - 900
|Spänning (V)
|115 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Tanköppning (mm)
|min. 40
|Temperatur (°C)
|Max. 80
|Vikt (kg)
|4,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|1170