FC 2 stone roller

Egenskaper och fördelar
Högkvalitativa
  • Optimalt avlägsnande av smuts och mycket god uppsamling för utmärkt rengöringsresultat.
  • Kan maskintvättas i upp till 60°C. Använd inte sköljmedel.
Integrerade borst
  • För borttagning av hårt sittande smuts utan ansträngning.
  • Även springor och ojämna golv blir skinande rena.
Specifikationer

Tekniska data

Färg Vit
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 180 x 60 x 60
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
  • Även envis smuts
  • Kakelfogar