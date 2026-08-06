FC 2 stone roller
Egenskaper och fördelar
Högkvalitativa
- Optimalt avlägsnande av smuts och mycket god uppsamling för utmärkt rengöringsresultat.
- Kan maskintvättas i upp till 60°C. Använd inte sköljmedel.
Integrerade borst
- För borttagning av hårt sittande smuts utan ansträngning.
- Även springor och ojämna golv blir skinande rena.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|180 x 60 x 60
Användningsområden
- Även envis smuts
- Kakelfogar