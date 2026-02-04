Filterpåse fleece WD 1 Compact Batteridriven

Framtagen för våt- och torrdammsugaren WD 1 Compact Batteridriven: 3-skikts fleecefilterpåse för långvarig sugeffekt och god dammretention.

För en kraftfull prestanda: 3-skikts fleecefilterpåsen har utvecklats speciellt för den batteridrivna WD 1 Compact Battery våt- och torrdammsugaren. Påsarna är idealiska för krävande tillämpningar, t.ex. för att suga upp vått och torrt smuts. Fyra påsar ingår i leveransen.

Egenskaper och fördelar
Rivhållfast fleecematerial som är speciellt lämpligt för krävande tillämpningar
Fleecematerial i tre skikt för utmärkt dammretention och optimal sugeffekt
Specifikationer

Tekniska data

Färg Vit
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
Mått (L × B × H) (mm) 550 x 100 x 120
Användningsområden
  • Torr smuts
  • Våt smuts