Filterpåse fleece WD 1 Compact Batteridriven
Framtagen för våt- och torrdammsugaren WD 1 Compact Batteridriven: 3-skikts fleecefilterpåse för långvarig sugeffekt och god dammretention.
För en kraftfull prestanda: 3-skikts fleecefilterpåsen har utvecklats speciellt för den batteridrivna WD 1 Compact Battery våt- och torrdammsugaren. Påsarna är idealiska för krävande tillämpningar, t.ex. för att suga upp vått och torrt smuts. Fyra påsar ingår i leveransen.
Egenskaper och fördelar
Rivhållfast fleecematerial som är speciellt lämpligt för krävande tillämpningar
Fleecematerial i tre skikt för utmärkt dammretention och optimal sugeffekt
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|550 x 100 x 120
Användningsområden
- Torr smuts
- Våt smuts